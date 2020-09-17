Üniversiteler açılacak mı, Üniversiteler ne zaman açılıyor?
Bugün YKS ek tercihlerin başlamasıyla birlikte üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılıyor soruları peş peşe geldi. Üniversite öğrencilerinin ve üniversite adaylarının merakla beklediği 2020-2021 Eğitim yılı başlangıç tarihi ne zaman?
Koronavirüs salgınından dolayı gündemden düşmeyen üniversitelerin açılış tarihi ve eğitim şekli çok konuşulmaya devam ediyor. Sık sık gündeme gelen üniversiteler bu yıl nasıl eğitim verecek? Üniversiteye yeni başlayacak adayların kayıtları alındı. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için de bugün YKS ek tercih işlemleri alınmaya başladı. Peki üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılıyor?
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
BAKANLIK'TAN TAVSİYE
Bakanlığın cevabı yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesininönerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."
YÖK ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİNİ DUYURMUŞTU
YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu.
HANGİ ÜNİVERSİTELER ONLİNE UZAKTAN EĞİTİM KARARI ALDI?
Marmara Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Batman Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
İskenderun Teknik Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi