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18.10.2020 - 14:21 |

Üniversiteler bu hafta açılacak mı, Üniversiteler ne zaman açılacak?

2020-2021 Eğitim yılında üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitim vereceği merakla araştırılıyor. Üniversiteler bu hafta açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak soruları tüm üniversite öğrencilerinin odak noktasında. İşte üniversitelerin eğitim şekli hakkında son durum...

Üniversiteler bu hafta açılacak mı, Üniversiteler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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