Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde uzaktan eğitim mi olacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son olarak 1 Ekim ve sonrasının işaret edildiği iddia edilmişti. Konuya dair YÖK tarafından yapılan açıklamada bu iddialar yalanlanırken Sağlık Bakanlığı tarafından alınan olan tavsiye kararının ardından yeni bir görüşme yapılmadığı açıklandı. Peki Üniversiteler güz döneminde uzaktan eğitim mi yapacak?

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tavsiye kararının ardından YÖK 81 ilde yer alan Üniversitelere gönderdiği tavsiye kararında zorunlu haller dışında eğitim ve öğretime uzaktan devam edilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Bunun üzerine birçok Üniversite güz döneminde Uzaktan eğitim ağırlıklı olarak yoluna devam edeceğini açıklamıştı. Üniversitelerin Bahar döneminde koronavirüs vaka sayılarının durumuna göre yapılacak olan son değerlendirmelerin ardından açılması bekleniyor.

YÖK’TEN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Corona virüsünde vaka sayıları artarken YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Sosyal medyada; ‘Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.