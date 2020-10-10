Üniversiteler ne zaman açılacak 2020? Üniversiteler hangi tarihte açılıyor?

Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim olarak sürdürülen eğitimde son dakika değişikliğe gidildi ve Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla 1.2.3.4.8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor. 12 Ekim Pazartesi günü açılacak olan okulların yanı sıra üniversitelerin durumu da çok merak ediliyor. Peki üniversiteler de yüz yüze eğitime geçecek mi? Üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2020-2021

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor. Üniversitelerin büyük bölümünün de akademik takviminde derslerin başlangıç tarihi Ekim ayı olarak gözüküyor.

Ayrıca 127 devlet üniversitesinin tamamına yakını güz döneminde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle devam edeceğini duyurdu. Okuduğunuz üniversitenin eğitim şekli hakkında bilgi almak için üniversitenizin resmi internet sitesine erişim sağlayabilirsiniz.