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19.08.2020 - 09:09 |

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu yıl üniversiteler açılacak mı?

YKS tercihleri ardından sonuç bekleyen üniversite adayları, üniversitelerin ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda koronavirüs salgını devam ederken, belli bir kesim ise üniversiteler açılacak mı arayışında. YÖK konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu yıl üniversiteler açılacak mı?

Üniversite öğrencileri ve bu yıl üniversiteye yeni başlayacak olan öğrencilerin sabırsızlıkla araştırdığı üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yoğun ilgi görüyor. YÖK yeni eğitim dönemine ait takvimin ne zaman başlayacağını duyurdu. Dünya çapında ve ülkemizde salgını devam eden koronavirüsün gidişatına göre belirlenen eğitim - öğretim takvimlerinin son güncel hali haberimizde...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

2020-2021 Eğitim yılında üniversiteler açılacak. Fakat koronavirüs verilerine göre değişkenlik gösterebilecek olan üniversitelerin eğitimi, vaka sayısına göre uzakten veya yüz yüze olarak uygulanacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK, şu açıklamayı yaptı;

"Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir. "

 

 

    Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildiAlanya-Bursa seferini yapan Ziya Karamürsel idaresindeki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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