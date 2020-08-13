2020 Üniversiteler ne zaman açılacak? Son dakika YÖK üniversite açıklaması! Üniversite açılacak mı?

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle üniversitelerde de online eğitim başlamıştı. Yeni dönemde eğitimin ne zaman başlayacağı merak konusuydu. YÖK üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Peki üniversiteler ne zaman açılacak 2020?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

YÖK, şu açıklamayı yaptı;

"Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir. "