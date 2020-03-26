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26.03.2020 - 13:43 |

Üniversiteler ne zaman açılacak? Tatil süresi uzatıldı mı? YÖK başkanı açıkladı

Üniversitelerin tatil süresi uzatıldı mı sorusunun yanıtı belli oldu. Corona virüsü tedbirleri kapsamında Okulların tatil edilmesinin ardından Üniversite öğrencileri tatil süresinin ne zaman sona ereceği ve Üniversitelerin ne zaman açılacağı sorularına yanıt arıyordu. Beklenen açıklama YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan geldi. İşte o açıklama...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Tatil süresi uzatıldı mı? YÖK başkanı açıkladı

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Okulların tatil edilmesinin ardından Üniversite öğrencileri de Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil süresi uzayacak mı sorusuna yanıt aramayı sürdürüyordu. Beklenen açıklama YÖK başkanı Yekta Saraç'tan geldi. Üniversitelerin tatil süresinin uzatıldığı duyuruldu.

YÖK BAŞKANI AÇIKLADI

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarından satır başları:

Bahar döneminde yüz yüze eğitim olmayacak... Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik.

Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.

YKS'da sorulacak sorular MEB'den gelen tekliflere göre şekillenecektir. Sınava giren öğrenciler rahat olsun. YKS 25-26 Temmuz'a ertelendi.

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