Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler için de yüz yüze eğitim tarihi belirlendi mi?

2020-2021Eğitim yılında yüz yüze eğitime başlamak için sabırsızlanan öğrencilerin arasında üniversite öğrencileri de yer alıyor. Bugün 5. ve 9. sınıfların yü yüze eğitim tarihi haberinden sonra üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Peki üniversiteler için yüz yüze eğitim tarihi verildi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bakan Koca, şu açıklamayı yaptı;

Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.