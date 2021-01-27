Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son dakika açıklamaları

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçileceğine yönelik yorumların yapılması üniversitelerin açılış tarihinin de sorgulanmasına sebep oldu. Peki üniversiteler bahar döneminde açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

YÖK Başkanı Saraç, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." dedi.

YÖK Başkanı Saraç, "YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük." sözlerini kullandı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hürriyet Yazarı Nuran Çakmakçı'nın YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'la ilgili 16 Ocak 2021'de yazdığı yazısı şöyle;

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, sağlıkla ilgili eğitim için aşılama programında kademeli olarak öncelik istediklerini söyledi: “Sağlık Bakanlığı’ndan kademeli bir şekilde aşılama programında öncelik talep ettik. Zira özellikle uygulamalı programlardan başlayarak yüz yüze eğitim, ileride telafisi zor zararlarla karşılaşmamak için önemli. Özellikle sağlık eğitiminde uygulamalı programlarda uygulamalı eğitimin olmaması sağlık hizmeti sunumunda önümüzdeki yıllarda olumsuz durumlar oluşturabilir. Bugün ülkemizin sahip olduğu sağlık sistemi, nitelikli sağlık ordusu ile bu zor sınavı hamdolsun başarı ile veriyor. Dolayısıyla geleceğin sağlık ordusunun da yine aynı nitelikle donatılması gerekli. Bu hususu da Sağlık Bakanlığı’na anlatacağız. Bakanlığın da en doğru yönlendirmeyi yapacağına ve ellerindeki imkânlar nispetinde yardımcı olacağına inanıyoruz.”

Başkan Saraç’a öğrencilerin en merak ettiği soruyu da sordum: Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte cevabı: “YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online’a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük.