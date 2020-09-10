Üniversiteler ne zaman açılıyor? Hangi üniversiteler online uzaktan eğitim kararı aldı?
Üniversiteler ne zaman açılıyor? sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 29 Ağustos - 6 Eylül 2020 tarihleri arasında üniveriste kayıtları alındı. Üniversiteye kayıt olan öğrenciler, üniversitelerin ne zaman açılacağını öğrenmek için arayışa geçti. Peki Üniversiteler ne zaman açılıyor? Geçtiğimiz hafta Bakanlık'tan YÖK'e gelen tavsiyeyi birkaç üniversite uygulamaya başladı. İşte bazı üniversitelerin eğitim hakkında kararları...
2020-2021 Eğitim yılında üniversiteye gidecek olan öğrencilerin merakla araştırdığı üniversiteler ne zaman açılıyor sorusunun yanıtı belli olmaya başladı. Ortaöğretim 31 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlayınca, üniversiteler merak konusu oldu. İşte üniversite öğrencilerinin bilmesi gerekenler...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
BAKANLIK'TAN TAVSİYE
Bakanlığın cevabı yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesininönerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."
YÖK ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİNİ DUYURMUŞTU
YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu.
HANGİ ÜNİVERSİTELER ONLİNE UZAKTAN EĞİTİM KARARI ALDI?
Marmara Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Batman Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
İskenderun Teknik Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi