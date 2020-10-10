Üniversitelerde salgın tablosu! 30 bin kişi karantinada

Üniversitelerde “Yüz yüze eğitime geçilmeli mi, geçilmemeli mi?” tartışmaları sürerken son veriler yüz yüze eğitime geçilmesinin öğrenciler için tehlikeli olduğunu gösterdi. Bütün verileri üniversitelerden toplayarak ilgili kurumlarla paylaşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu verileri ilgili kurumlarla ve üniversite rektörlükleriyle paylaştı. YÖK’ün bu kapsamda son olarak geçen hafta ilgili kurumlarla paylaştığı rakamlar ise salgınla ilgili akademideki durumu gözler önüne serdi.

15 bin 311 pozitif vaka

Edinilen bilgiye göre, Kovid-19 pozitif çıkan ve ev ya da hastanede tedavi gören 1474 öğretim üyesi, 3988 öğretim elamanı ve 9849 idari personel bulunuyor. Temas ve yakın temastan dolayı ise 1394 öğretim üyesi, 3873 öğretim elemanı ve 13 bin 15 idari personel karantinada. Kovid-19 tedavisi gören ve karantinadaki personelin sayısının ise 30 bini geçtiği ifade ediliyor.