Üniversiteliye teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı

6-7 Mart 2020 tarihleri arasında DasDas’ta düzenlenecek proje kapsamında üniversite öğrencileri, iki gün süresince deneysel bir eğitim ve öğrenme organizasyonuna dahil olacak. Her üniversiteden öğrencilerin bireysel başvuru ile katılım sağlayacakları Hackathon’a ön eleme sonucu 50 öğrenci kabul edilecek. Öğrenciler, 7 takıma ayrılarak belirli projeler üzerinde çalışacak ve sunumlarını yapacak. Değerlendirme sonucunda dereceye giren projelerin sahibi olan takımlar ödül kazanacak. Panasonic Life Solutions Türkiye İK ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mutlu Kutlu “Bugüne kadar birçok üniversite ile farklı alanlarda önemli proje iş birlikleri gerçekleştirdik. Bu iş birlikleri sayesinde öğrencilerin endüstri deneyimlerine katkı sağlamış olmak, bizlere her zaman büyük heyecan verdi. Bu iş birlikleri, öğrencilerin hem akademik hem hayat başarılarına katkı sağlarken, onların potansiyelini ortaya çıkararak yeni fırsatlar sunuyor” dedi.