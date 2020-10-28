Ünlü ekonomi profesörünü bankacı numarasıyla çarptılar!

Ekonomi uzmanı Prof. Dr. Seyfettin Gürsel de tele-dolandırıcıların kurbanı oldu. Özel bir üniversitede görevli Prof. Dr. Gürsel'e (71), geçtiğimiz günlerde telefonla ulaşan tele-dolandırıcılar, bankadan aradığını söyleyerek hesap işletim ücreti olan bin 321 liranın iadesi için TC kimlik numarasını ve anne kızlık soyadını paylaşmasını istedi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, tanınmış ekonomi profesörü de bilgilerini verdi. Daha sonra telefonuna mesaj olarak gelen şifreyi dolandırıcıya veren Prof. Gürsel'in telefonu kapandıktan 10 saniye sonra gerçek banka görevlisi, Gürsel'e ulaşarak dolandırılmaya çalışıldığını söyledi. İncelemede Gürsel'in hesabındaki paranın 25 bin lirasının başka hesaba aktarıldığı anlaşıldı. Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.