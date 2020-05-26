MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ünlü iş adamı Adil Üstündağ’a ölüm tehdidi!
ABONE OL
26.05.2020 - 17:20 | | İHA

Ünlü iş adamı Adil Üstündağ’a ölüm tehdidi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Green Park Otelleri'nin sahibi Adil Üstündağ, ticaret yaptığı iş insan Mehmet Solmaz tarafından alacağı olduğu iddiasıyla ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu.

Ünlü iş adamı Adil Üstündağ’a ölüm tehdidi!

Otel işletmecisi ünlü iş insanı Adil Üstündağ, iş insanı Mehmet Solmaz ile yıllardır süren bir ticari ilişkisi olduğu, aralarında alacak-verecek konusunda anlaşmaya varıldığı halde Solmaz'ın alacağı kaldığını iddia ederek kendisini tehdit ettiğini belirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet dilekçesi sunan Adil Üstündağ, iş insanı Mehmet Solmaz'ın The Green Park Merter Otel'e ve otelin Taksim'de bulunan merkez binasına gelerek tehdit edildiğini ifade etti. Dilekçede, Mehmet Solmaz'ın "Onu öldüreceğim. Ölümü benim elimden olacak, paramı ona bırakmam. Onu geberteceğim" diyerek hem gıyabında, hem de Adil Üstündağ'ın yüzüne karşı tehditler ve hakaretler savurduğu ifade edildi.

Tehdit ve hakaretlerin her geçen gün artması üzerine şikayette bulunma zorunluluğu doğduğunu belirtilerek Mehmet Solmaz hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması talep edildi.

Bakan Berat Albayrak'tan Halkbank paylaşımıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından Halkbank'a teşekkür etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ünlü iş adamı Adil Üstündağ’a ölüm tehdidi!

Ünlü iş adamı Adil Üstündağ’a ölüm tehdidi!

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Foseptikte erkek bebek cesedi bulundu

Foseptikte erkek bebek cesedi bulundu

Sıradaki Haber