MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ünlü mekandaki tecavüz dehşetinde dikkat çeken kamera detayı!
ABONE OL
31.01.2020 - 08:38 |

Ünlü mekandaki tecavüz dehşetinde dikkat çeken kamera detayı!

Mekanın işletmecisi A.İ.’nin mekanda çalışan R.B.’ye tuvalette cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada, olay sırasında tuvaletin girişini gösteren güvenlik kameralarının arızalı olduğu ortaya çıktı.

Ünlü mekandaki tecavüz dehşetinde dikkat çeken kamera detayı!

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre, Bebek’teki Lucca’da 8 Ocak’ta yaşandığı öne sürülen olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, işyerinin güvenlik kameralarından sorumlu olan bilgisayar firması sahibi B.İ.’nin ifadesinin alındığı, tuvalet girişini gösteren güvenlik kameralarının 6 Ocak-14 Ocak günleri arasında arıza nedeniyle kayıt yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

Lucca’da çalışan ve soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen B.A., olay günü R.D.’nin saat 00.00’da mesaisi bitmesine rağmen A.İ. izin vermediği için işyerinden çıkamadığını anlattı. B.A. 02.00 sıralarında müşteri tuvaletinin bulunduğu taraftan R.D.’nin hızlı bir şekilde, tedirgin ve ağlar vaziyette geldiğini gördüğünü, yanına gitmeye fırsat bulamadan taksiyle ayrıldığını söyledi. Lucca’da çalışan U.T. ise olay günü A.İ.’nin çok alkol aldığını ve R.D.’ye karşı aşırı samimi davranışlar sergilediğini, R.D.’nin tavırlarından bu durumdan rahatsız olduğunu anladığını belirtti.

Suçlamaları kabul etmeyen A.İ., R.D.’yi iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle birkaç kez uyardığını, R.D.’nin de kendisinden şikayetçi olduğunu öne sürdü. Savcılığın hazırladığı iddianamede ise tanık anlatımlarının R.D.’nin iddialarını doğruladığına dikkat çekildi, A.İ.’nin cezadan kurtulmaya yönelik savunması yerine kendi içerisinde tutarlı, hayatın olağan akışına uygun olan müşteki anlatımlarına itibar edildiği ifade edildi.

Milliyet'te Haftanın Özeti (31 Ocak 2020)İşte Türkiye ve dünyada aftanın öne çıkan haberleri...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Herkesin gözünden kaçan detay!

Herkesin gözünden kaçan detay!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

İnternet kafelere yeni düzenleme

İnternet kafelere yeni düzenleme

Sıradaki Haber