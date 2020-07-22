22.07.2020 - 07:00 |
Ünlü radyoculardan İdlib’e anlamlı ziyaret
Radyo D programcısı Adem Metan ve radyo programcısı Ayhan Güngör, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İdlib’de tampon bölgede yapılan briket evlerin çalışmalarını izledi.
Güllüoğlu, “Amacımız kış gelmeden buradaki insanları 50 bin briket eve yerleştirmek” dedi. İdlib’de Yetimler Okulu’nu ziyaret eden Metan, AFAD’ın hazırladığı kırtasiye malzemelerini çocuklara dağıttı. Metan, “Bu çocuklar hepimizin geleceği. Onlara sahip çıktığı için devletimle gurur duydum” dedi.