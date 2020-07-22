Ünlü radyoculardan İdlib’e anlamlı ziyaret

Güllüoğlu, “Amacımız kış gelmeden buradaki insanları 50 bin briket eve yerleştirmek” dedi. İdlib’de Yetimler Okulu’nu ziyaret eden Metan, AFAD’ın hazırladığı kırtasiye malzemelerini çocuklara dağıttı. Metan, “Bu çocuklar hepimizin geleceği. Onlara sahip çıktığı için devletimle gurur duydum” dedi.