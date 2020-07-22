MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ünlü radyoculardan İdlib’e anlamlı ziyaret
ABONE OL
22.07.2020 - 07:00 |

Ünlü radyoculardan İdlib’e anlamlı ziyaret

Radyo D programcısı Adem Metan ve radyo programcısı Ayhan Güngör, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İdlib’de tampon bölgede yapılan briket evlerin çalışmalarını izledi.

Ünlü radyoculardan İdlib’e anlamlı ziyaret

Güllüoğlu, “Amacımız kış gelmeden buradaki insanları 50 bin briket eve yerleştirmek” dedi. İdlib’de Yetimler Okulu’nu ziyaret eden Metan, AFAD’ın hazırladığı kırtasiye malzemelerini çocuklara dağıttı. Metan, “Bu çocuklar hepimizin geleceği. Onlara sahip çıktığı için devletimle gurur duydum” dedi.

Ormanlık alandaki plastik deposunda yangınİstanbul Arnavutköy'de ormanlık alan içinde yer alan plastik malzeme deposu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, yangının ormanlık alana sıçramaması büyük çaba harcadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye’ye ilk vaka İtalya’dan geldi

Türkiye’ye ilk vaka İtalya’dan geldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Navtex ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

Navtex ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

Sıradaki Haber