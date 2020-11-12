Ünlü ressam Lütfü Günay hayatını kaybetti

Dün gece saat 23.00’de eşi Ülkü Günay ile yaşadığı evinde vefat eden usta sanatçının cenazesi 13 Kasım 2020 tarihinde Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınacak öğlen namazına müteakip saat 14.00’de toprağa verilecek.

Sanatçı 1924 yılında Çanakkale Kilitbahir'de doğdu. 1949 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü, Zeki Kocamemi atölyesinden mezun oldu. 1967-1993 yılları arasında Ankara Türk Amerikan Derneği resim kurslarını yönetti. İlk sergisini, ressam Adnan Çöker’ le 1953’te Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde açtı.

Yurt içi ve yurt dışında ABD, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Hindistan gibi dünyanın belli başlı ülkelerinde katıldığı grup ve karma sergi sayısı 250'ye ulaşan Günay'ın İstanbul ve Ankara'daki Resim ve Heykel Müzelerinde, iş Bankası, Ziraat Bankası, Kültür Bakanlığı, Milli Kütüphane, TBMM gibi kurumlarda ve yurtdışında eserleri bulunmaktadır. Sanatçı halen Ankara'daki atölyesinde sanat çalışmalarına devam etmektedir.

Lütfü Günay’ın resimleri, iki dönem içinde izlenebilir. 1960’lı yıllara kadar uzanan ilk dönem resimlerinde; doğrudan doğruya büyük parçalı renk düzenlemelerine dayalı soyut çözümler kendini gösterir. Yalınlık ve resmin kendine özgü değerlerine öncelik tanıma kaygısı, Lütfü Günay’ın soyut dönemini belirleyebilecek başlıca oluşumlardır. Sanatçı soyut dönemini izleyen çalışmalarındaysa, daha çok pastel resimlere öncelik verdi. 1970 yıllarında yoğun bir ilişki çerçevesinde, genellikle Ankara ve çevresinin gecekondu görünümünü ya da tatil yörelerinin dinlendirici ortamını konu alan resimlerinde, doğanın işlek dokusunu resimsel temalar halinde, doku etkisini öne çıkaracak biçimde işledi. Sanatçının pastel çalışmaları yanında, sulu boya çalışmaları da güçlü bir yanını oluşturur.