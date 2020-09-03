Ünlü restoran sahibinin oğlu evinde ölü bulundu

İzmir Balçova ilçesine bağlı Korutürk Mahallesi'nde yaşayan Barış Dev'den (38) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Dev'in evine gelen polis, çilingir yardımıyla içeri girdi.
Evde Barış Dev'in cansız bedeni bulundu. Boğazında kesik tespit edilen Dev'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Dev'in ölüm nedeni araştırılıyor.
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyorGoogle'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan yapılardan olan Kahramanmaraş'taki 18 katlı Özel İdare İş Merkezi yıkılacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, binanın yerine şehir meydanı yapılacağını söyledi.