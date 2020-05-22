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22.05.2020 - 12:15 | | DHA

Unutulan anahtarı almak için 3. kata tırmanırken düşüp yaralandı

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, kapının üzerinde unutulan anahtar nedeniyle 5 katlı binanın üçüncü katına tırmanmak istedi. Dengesini kaybedince yere düşerek yaralandı.

Unutulan anahtarı almak için 3. kata tırmanırken düşüp yaralandı

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 2257 Sokak'ta meydana geldi. Kuran Kursu olarak kullanılan beş katlı binada dalgınlık sonucu üçüncü katındaki dairenin anahtarı içeriden kapının üzerine unutuldu. Corona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verildiği öğrenilen kursta görevli olan Ozan Yetgil, binanın ikinci katından üçüncü katına tırmanmak istedi. Binanın arkasından üçüncü kata tırmanarak çıkmaya çalışan Yetgil, bir anda dengesini kaybedip ikinci katın balkonundan yere düştü. Düşme sırasında vücudunun büyük bölümünde kırıklar oluşan Yetgil, kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ"

Ozan Yetgil'in düştüğünü gören Hüseyin Akbıyık, 112 Acil Servisi'ni arayarak Yetgil'in yardımına koştu. O anları anlatan Akbıyık, "Arka taraftan düştü. Ben ambulansı aradım. Geldim 'çocuk nasıl' dedim. Baktım yüzü gözü kan içindeydi. İkinci kattan düştü. Betona çakılmış" dedi.

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