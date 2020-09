Ürdün Hakkında Bilgiler; Ürdün Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Ürdün bayrağında üç yatay çizgi bulunmaktadır. Kırmızı çizgi Ürdün'ün katıldığı savaşları, beyaz çizgi hoşgörüyü ve barışı temsil eder. Yeşil çizgi ise hem İslam dinini hem de ülkenin doğal güzelliklerini simgeler. Bayrağın sol kısmında kırmızı bir üçgen yer alıyor. Üçgenin içerisindeki yedi köşeli yıldız, ülkedeki yedi tepenin sembolüdür. Krallıkla yönetilen Ürdün toplam 12 eyaletten oluşmaktadır. Sırasıyla, en büyük eyaletleri, Amman, İrbid, Belka ve Kerek'tir. Ülkenin en bilinen şehirleri ise şunlardır: Akabe, Ma'an, Merc-el Hamam, Vadi Es Sir ve Medeba. Amman'ın 27 semtinden biri olan Jerash, en fazla turist çeken bölgelerin başında geliyor. Antik döneme ait forum ve hipodromu ile ünlü semtte Artemis Tapınağı, Güney Tiyatrosu, Ajloun Hisarı ve Hadrian Kemeri gibi tarihi yapılar da bulunmaktadır.



Ürdün Nerededir?



Asya kıtasında yer alan Ürdün toplam dört ülke ile sınır komşusudur. Bu ülkeler Suudi Arabistan, İsrail, Suriye ve Irak'tır. Coğrafi konumu itibariyle ülkede tropikal ve ılıman iklim görülür.



Ürdün Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Tahmini verilere göre Ürdün'ün güncel nüfusu 10.203.194'dür. Nüfusun %98'ini Araplar, geri kalanını ise Ermeniler ve Çerkezler oluşturur. Ürdün'de ortalama ömür, erkeklerde 72 iken, kadınlarda 76'dır.



Ürdün'ün Başkenti Neresidir?



1.680 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Amman, Ürdün'ün hem başkenti hem de en büyük şehridir. Nüfusu 4.007.542 olan şehirde turizm, madencilik ve tarım gelişmiştir. En çok çıkarılan madenler şist yağı ve fosfattır. Amman'da yetiştirilen tarım ürünlerinin başında ise domates, çilek ve zeytin geliyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi yapılarıyla da ünlü olan kent, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Amman Kalesi, Kral I. Abdullah Cami, Kraliyet Otomobil Müzesi ve Nebo Dağı, Amman sınırları içerisinde yer almaktadır. 6 bin kişilik Roma Tiyatrosu da şehrin The Hashemite Plaza adlı bölgesindedir.



Ürdün'ün Kızıldeniz'e kıyısı olan tek şehri Akabe'dir. Bir liman kenti olan Akabe'de 375 kilometrekarelik alana sahiptir. Yaklaşık 190.000 nüfusa sahip olan Akabe ülkenin güneybatısında yer alıyor. Metropol bölgesi oldukça geniş olan Medeba kenti de Ürdün'ün en çok bilinen ve ziyaret edilen şehirlerinden biridir. St. John The Baptist Katolik Kilisesi ve Arkeoloji Parkı gibi önemli yapıların bulunduğu Medeba'ya günlük turlar düzenlenmektedir.



Ürdün'ün diğer önemli şehirleri ve yerleşim bölgeleri şunlardır: Zerka, Tafile, Es-Salt, El Kuveysime, Wadi Musa, Aclun, El Kerak, An Nuayyimah, Saheb, Kafr Yuba, Shafa Badran ve Şubak.



Ürdün'ün Para Birimi Nedir?



Ülkenin para birimi Ürdün Dinarı'dır. 1950 yılından bu yana tedavülde olan parayı basma ve ihraç yetkisi, The Central Bank of Jordan'a (Ürdün Merkez Bankası) verilmiştir. Kısaltması ''JOD'' olan Dinar'ın daha küçük birimleri, ''kırş'', ''fils'' ve ''dirhemdir.''



Ürdün'de Konuşulan Diller



Ürdün'ün resmi dili Arapça'dır. Ülkede konuşulan Arapça'nın lehçeleri bölgeden bölgeye değişkenlik göstermektedir. Özellikle gençlerin konuştuğu dil, Modern ve Standart Arapça olarak tanımlanıyor. 2019 yılında 5.5 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Ürdün'de en çok konuşulan yabancı dil İngilizcedir. Devlet okullarında İngilizce'nin yanı sıra Fransızca da seçmeli ders olarak okutuluyor.



Ürdün ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Aynı sabit zaman dilimini kullanan Türkiye ile Ürdün arasında saat farkı bulunmamaktadır.