MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Uşak'ta çöplükte parçalanmış 20 köpek ölüsü bulundu!
ABONE OL
04.02.2020 - 11:14 | | DHA

Uşak'ta çöplükte parçalanmış 20 köpek ölüsü bulundu!

Uşak’ın Banaz ilçesindeki belediye çöplüğü yakınlarında parçalanmış 20 köpek ölüsü bulundu.

Uşak'ta çöplükte parçalanmış 20 köpek ölüsü bulundu!

Banaz Belediyesi'ne ait çöplükte, hayvanseverler tarafından, dün akşam saatlerinde parçalanmış 20 sokak köpeği bulundu. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ölü köpeklerden parça alınıp incelenmek üzere İzmir'in Bornova ilçesindeki Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Ardından toplanan ölü köpekler belediye ekipleri tarafından gömüldü. Köpeklerin uzun süre önce telef olduğu ve bu nedenle çürümeye başlayıp, bazı uzuvlarının parçalandığı anlaşıldı.

Gördükleri karşısında dehşete düşen hayvanseverler, bazı köpeklerin ateşli silahla vurulmuş ve bir kısmının yakılmış olduğunu söyledi. Ölü hayvanlar arasında kendisinin de baktığı köpeklerin olduğunu söyleyen Safiye Acar, sorumluların bir an önce bulunarak gerekli cezai işlemin yapılmasını istediklerini ifade etti.

Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri, köpek ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı.

 

 

HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştuBingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Asgari Ücret 2020 ne kadar? Asgari Ücret brüt kaç TL? Asgari Ücret net miktar ne kadar?

Asgari Ücret 2020 ne kadar? Asgari Ücret brüt kaç TL? Asgari Ücret net miktar ne kadar?

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

Sıradaki Haber