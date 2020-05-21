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21.05.2020 - 11:19 | | AA

Uşak'ta gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki arkadaşıyla balık avlamaya gittiği gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Uşak'ta gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu

Takmak köyündeki Üçpınar Göleti'nde Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timince bulunan 68 yaşındaki Mustafa Özdemir'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Üçpınar Göleti'ne dün iki arkadaşıyla balık tutmaya giden Mustafa Özdemir, girdiği gölette kaybolmuştu. AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

 

 

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