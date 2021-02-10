ÃœskÃ¼dar'da korku dolu anlar! AsÄ±rlÄ±k Ã§Ä±nar devrildi

Olay saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda Beylerbeyi Mahallesi, BeybostanÄ± Sokak Ã¼zerinde bulunan TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu Beylerbeyi Tesisleri'nin bahÃ§esinde meydana geldi. Tesislerin bahÃ§esinde bulunan asÄ±rlÄ±k Ã§Ä±nar bir anda bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ ile devrildi. GÃ¼venlik kulÃ¼besinin Ã¼zerine yÄ±kÄ±lan aÄŸacÄ±n dallarÄ± tesislerin dÄ±ÅŸÄ±nda yol kenarÄ±nda park halinde bulunan bir otomobilde hasara neden oldu.

GÃ¼venlik gÃ¶revlisi ise aÄŸacÄ±n devrilmesinden saniyeler iÃ§inde kulÃ¼beden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in son anda kurtulmuÅŸ oldu. AÄŸacÄ±n kÄ±rÄ±lan dalÄ± kulÃ¼benin tavanÄ±nÄ± delerek iÃ§eri girdi.





KORKUNÃ‡ BÄ°R GÃœRÃœLTÃœ Ä°LE DEVRÄ°LDÄ°

Tesislerin hemen yanÄ±ndaki taksi duraÄŸÄ±nda ÅŸofÃ¶r olarak Ã§alÄ±ÅŸan Raif TurmuÅŸ yaÅŸananlarla ilgili olarak; Biz taksi duraÄŸÄ±nda bekliyorduk, korkunÃ§ bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ oldu. Bir baktÄ±k federasyonun iÃ§indeki aÄŸaÃ§ yola yÄ±kÄ±ldÄ±. Ã‡ok korkunÃ§ bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼, sanki deprem oluyormuÅŸ gibi yani. YaÅŸlÄ± bir aÄŸaÃ§, kÃ¶kÃ¼nden koptu. Herhalde dÃ¼nkÃ¼ rÃ¼zgarda o darbeyi aldÄ±, bu akÅŸam hafif rÃ¼zgarla beraber demek ki yÄ±kÄ±lmalÄ±k oldu yani. Ä°Ã§eride kulÃ¼bede gÃ¶revli vardÄ±, gÃ¶revli lavaboya gitti, arkasÄ±ndan yÄ±kÄ±ldÄ±. Mucize gibi yani, o arkadaÅŸ lavaboya gitmese onun orada iÅŸi bitmiÅŸtiÃ¶ ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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CANA GELECEÄžÄ°NE MALA GELSÄ°N

Devrilen aÄŸaÃ§tan zarar gÃ¶ren 34 KG 5016 sahibi AyÅŸe KÄ±rÄ±cÄ± ise; GeÃ§miÅŸ olsun diyorum kendime, Allah'tan Ã§ok zarar vermemiÅŸ. Bu saatte de bÃ¶yle bir ÅŸey beklemiyordum aÃ§Ä±kÃ§asÄ±. Ne diyeyim yani, mala gelsin de cana gelmesin" ifadelerini kullandÄ±.

Polis ekipleri aÄŸacÄ±n devrildiÄŸi BeybostanÄ± SokaÄŸÄ± ÅŸerit Ã§ekerek trafiÄŸe kapattÄ±. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin sokaktaki dal parÃ§alarÄ±nÄ± toplamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, sokak tekrar trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.