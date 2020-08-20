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20.08.2020 - 11:34 |

Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalandılar

Meteoroji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında yağmur başladı. Anadolu yakasında Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara koştu.

Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalandılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Anadolu yakasında Üsküdar ve boğaz çevresinde etkili olan yağmur nedeni ile vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için hazırlıksız çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığındı.

Üsküdar Meydanı'nda şemsiyesi olmayan vatandaşlar ıslanmamakk için kapalı alanlara koştu. Yağmurun ara ara İstanbul'da akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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