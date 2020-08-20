Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalandılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
Anadolu yakasında Üsküdar ve boğaz çevresinde etkili olan yağmur nedeni ile vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için hazırlıksız çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığındı.
Üsküdar Meydanı'nda şemsiyesi olmayan vatandaşlar ıslanmamakk için kapalı alanlara koştu. Yağmurun ara ara İstanbul'da akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Sahası ve kulübü olmayan beyzbolun, sopası yoğun ilgi görüyorBeyzbol sahası ve kulübünün olmadığı Adana'da, beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor. Spor malzemeleri ve ahşap imalatı yapılan iş yerlerinde, 20-30 TL arası değişen fiyatlarla satılan beyzbol sopalarının özellikle 18-30 yaş arası kişiler tarafından sporun dışında savunma amaçlı olarak kullanıldığı belirtildi.