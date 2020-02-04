MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Üst üste SON DAKİKA deprem haberleri: Manisa ve İzmir'de son dakika depremleri! 4 ŞUBAT
ABONE OL
04.02.2020 - 21:07 |

Üst üste SON DAKİKA deprem haberleri: Manisa ve İzmir'de son dakika depremleri! 4 ŞUBAT

Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler listesinde hangi bölgeler var? Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sayfasında yayınlayan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde son ölçümlere göre bugün deprem oldu mu? İşte 3 Şubat Pazartesi meydana gelen son dakika depremleri haritası...

Üst üste SON DAKİKA deprem haberleri: Manisa ve İzmir'de son dakika depremleri! 4 ŞUBAT

Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Elazığ, Manisa ve Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Elazığ'da okullar 1 hafta tatil edilirken Malatya'da birçok okulda tatil süresi uzatıldı. Manisa'da bu sabah saatlerinde yine sallandı. İşte bugün yaşanan son depremler...

4 ŞUBAT SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre deprem saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 3.8 olarak açıklanırken AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olarak açıklandı.

Üst üste SON DAKİKA deprem haberleri: Manisa ve İzmirde son dakika depremleri 4 ŞUBAT

3 ŞUBAT SON DEPREMLER

Bugün Manisa, Akdeniz'de yine depremler meydana gelirken Kahramanmaraş da 3.6 ile sallandı.

2 ŞUBAT SON DEPREMLER

FAD'dan son dakika haberine göre Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde saat 13:40'ta bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 19.27 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. 14.46'da Manisa'da 4.5 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.

MANİSA DA SALLANDI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KIRKAĞAÇ'TA DEPREM

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.

Üst üste SON DAKİKA deprem haberleri: Manisa ve İzmirde son dakika depremleri 4 ŞUBAT

 

Çığın altında kalan minibüsteki 5 kişi sağ kurtarıldıVan-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki 5 kişi sağ olarak kurtarılırken, diğer şahısları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çığın altından kurtulan kepçe operatörü anlattı: 19 tonluk aracı fırlattı

Çığın altından kurtulan kepçe operatörü anlattı: 19 tonluk aracı fırlattı

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

Sıradaki Haber