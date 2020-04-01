Usta öğreticiler maaş alacak mı? Son dakika: Bakan Albayrak paylaştı! Usta öğreticiler ücretlerini alacak mı?

Usta öğreticiler maaş alacak mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında bulunuyor. Corona virüsle mücadele etmek için önlemler alınıyor. Usta öğreticilerin ücretleriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir açıklama yaptı. Peki usta öğreticiler maaş alacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz.

Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Corona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de okullar 1 hafta tatil edildi. Tatilin bitmesinden sonra uzaktan eğitime geçildi.Uzaktan eğitimin adresi ise EBA oldu.