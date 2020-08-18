Utanmıyorlar!

İstanbul’un Prens adalarının en büyüğü Büyükada’da tatilcilerinin ve Aya Yorgi kilisesine çıkanların arkalarında bıraktığı çöplerin doğaya karışmaması için yine ada halkı harekete geçti. Adalar Kaymakamlığı’nın koordinasyonuyla buluşan Adalılar, kiliseye çıkan büyük tur yolu üzerinde günübirlik ziyaretçilerin dilek tutmak için ağaçlara bağladığı çul, çaput ve bezleri özenle temizledi. Çalıkuşlarının ağaçlara bağlanan yabancı maddelere takılarak öldüğünü söyleyen Adalılar, ağaçlık alandan 180 torba çöp toplayarak bu kez “Utanın 2” yazdı.

Geri toplamıyorlar

Yaz aylarında İstanbulluların dinlenmek ya da denize girmek için ilk tercih ettiği yer olan Büyükada, son günlerde büyük bir çöp sorunu yaşıyor. Büyük tur yolunu geçerek “Azap Yokuşu” olarak adlandırılan yokuşta konuşmadan yürüyen vatandaşlar, 963 yılında inşa edilen manastıra 1905 yılında yapılan Aya Yorgi Kilisesi’ne ulaştıklarında kullandıkları ipleri geri toplamıyor.

Dilek dileyerek ağaçlara çeşitli renklerde ipler, çaputlar ya da bez parçaları bağlayan vatandaşların oluşturduğu çevre kirliliği kimi zaman çalıkuşu canlılarının ölümüne bile neden oluyor.

Her tatilden sonra arkalarında adeta bir çöp dağı bırakan misafirlere mesaj vermek için geçen hafta temizlik yapan adalılar, sadece ana cadde kenarları ve orman alanı başlangıçlarından iki top çöp toplamış, 300 torba çöp ile “Utanın” yazmıştı.

Bu kez, hem orman içindeki çöplerin toplanması hem de kilise çevresinde ağaçlara takılan çaputların temizlenmesi için Adalar Kaymakamlığı, Adalar Orman İşletme Şefliği, Adalar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve gönüllü adalılar hep birlikte çalıştı. Aya Yorgi’ye çıkan büyük tur yolunun yanı sıra orman içi yangın yollarını kontrol eden vatandaşlar ve yetkililer atılan ya da asıldıkları ağaçlardan rüzgârla savrulan peçete, maske, çaput, ip gibi atıkları topladı. Dilek için ağaçlara asılan çaput ve bezler kadar naylon torbalar, pet şişeler ve plastik atıklar da toplanarak doğaya karışmadan geri dönüşüme ayrıldı.

Çalıkuşları ölüyor

23 Nisan ve 24 Eylül tarihlerinin Aya Yorgi Kilisesi’nin kutsal günleri olduğunu belirten CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat, “Bu ipler ve çaputlar tehlikeli bir atığa dönüşüyor. Küçük çalıkuşları iplerin arasından geçerken takılıyorlar ve sarkık vaziyette hareketsiz kaldıkları için kısa süre içinde ölüyorlar. Yani dinde yeri olmayan bir söylenti doğaya, ekosisteme ve Büyükada’ya büyük zarar veriyor. 23 Nisan’da küresel koronovirüs pandemisi ile yoğunluk yaşanmadı. Ama 24 Eylül’de Hz. İsa’nın havarisi Paulus’un yaydığı yeni dine kendini adayan ve defalarca öldürülmeye çalışılsa da mucize sonucu kurtulan Aya Thekla’nın anılması sırasında yine büyük kalabalık yaşanacak. Aya Yorgi’nin geçmişinde olmayan bu davranışın engellenmesi gerekli” dedi.