Ãœvey anne dehÅŸetinde yeni geliÅŸme Ä°fadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

KAZA OLDUÄžUNU SAVUNDU

Ãœmraniye'de 21 Ocak tarihinde Ã¼vey kÄ±zÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼ne kaynar su dÃ¶kerek yaktÄ±ÄŸÄ± iddia edilen, "Taksirle yaralama" suÃ§undan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lan Y.T.'nin emniyet ve savcÄ±lÄ±k ve mahkemede verdiÄŸi ifadeleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Olayda yaralanan 14 yaÅŸÄ±ndaki I.T.'nin eÅŸinin boÅŸandÄ±ÄŸÄ± ilk eÅŸinden Ã§ocuÄŸu olduÄŸunu sÃ¶yleyen Y.T. (29), "Olay gecesi eÅŸimin boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸinden olan kÄ±zÄ± I.T., ara tatil nedeniyle bizde kalÄ±yordu. Ben, eÅŸim ve I.T. beraber yemek yedik. Yemekten sonra ben Ã§ay demledim. I.T. ocaÄŸÄ±n altÄ±nda bulunan bulaÅŸÄ±k makinasÄ±ndan bardak ve kaÅŸÄ±k Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kafasÄ±nÄ± dirseÄŸime Ã§arptÄ±. Bunun Ã¼zerine Ã§aydanlÄ±k kendisinin Ã¼zerine devrildi. Direk Ã¼zerine soÄŸuk su dÃ¶ktÃ¼m ve eÅŸimi Ã§aÄŸÄ±rdÄ±m" dedi.

SUÃ‡LAMAYI KABUL ETMEDÄ°

OlayÄ± bilinÃ§li yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± kabul etmeyen Y.T., "Kendisi ile aramda hiÃ§bir problem yoktu 5 aylÄ±k hamileyim ve 8 aylÄ±k da bir oÄŸlum bulunmaktadÄ±r. Ãœzerime atÄ±lÄ± suÃ§lamayÄ± kabul etmiyorum. Serbest bÄ±rakÄ±lmayÄ± talep ediyorum" dedi. Y.T. sorgusunda olaydan sonra eÅŸi ile birlikte I.T.'yi Ãœmraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼klerini sÃ¶yledi.

NE OLMUÅžTU?

Olay Ãœmraniye'de 21 Ocak gecesi Ãœmraniye'de meydana geldi. 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu I.T., 21 Ocak gecesi Ã¼zerine kaynar su dÃ¶kÃ¼lÃ¼nce hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ãœvey annesi Y.T.'ye 'BulaÅŸÄ±k bu ÅŸekilde mi dizilir. Tekrar eÄŸilip dizer misin?' deyip bilerek Ã¼zerine kaynar su dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemesi Ã¼zerine Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Y.T. hakkÄ±nda "taksirle yaralama" suÃ§undan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

ADLÄ° KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIÅžTI

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Y.T., emniyet iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa sevk edildi. SavcÄ±lÄ±k, Y.T.'nin, adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± koÅŸuluyla NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk etti. Hakimlik, Y.T.'yi adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±raktÄ±. Mahkeme, Y.T.'nin haftada bir gÃ¼n karakola giderek imza vermesine karar verdi.

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14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun babasÄ±,Â "KÄ±zÄ±m kaza olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledikten sonra karakola gittim ifademi deÄŸiÅŸtirdim. ÅžikayetÃ§i olduÄŸumu ben de sÃ¶yledim" dedi.

ANNE ADLÄ° KONTROL ÅžARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ãœmraniye ElmalÄ±kent Mahallesi'nde geÃ§tiÄŸimiz hafta meydana gelen olayda, 14 yaÅŸÄ±ndaki I.T., babasÄ± Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve bir Ã§ocuk sahibi Ã¼vey annesi Y.T. (29)'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve misafirliÄŸe gitti. Bu sÄ±rada Ã¼vey anne, kendisine yardÄ±m etmesi iÃ§in I.T.'yi mutfaÄŸa Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Kirli bulaÅŸÄ±klarÄ± makineye yerleÅŸtirdiÄŸi sÄ±rada tezgÃ¢hÄ±n Ã¼zerinde bulunan demlik iÃ§indeki kaynar su, 14 yaÅŸÄ±ndaki I.T.'nin baÅŸÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ± dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Anne Kesra YÄ±lmaz'Ä±n ÅŸikÃ¢yeti Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Y.T., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. I.T.'nin ise hastanedeki tedavisi ise sÃ¼rÃ¼yor.

"Ä°FADEMÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°M"

Baba Mehmet Salih T. yaÅŸanan olayla ilgili ilk kez konuÅŸtu. Mehmet Salih T., "Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. 41 yaÅŸÄ±ndayÄ±m, 3 tane Ã§ocuÄŸum var. EÅŸim 5 aylÄ±k hamile 4'Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸum dÃ¼nyaya gelecek. ÃœzÃ¼ntÃ¼lÃ¼yÃ¼m. Kaza olmasÄ±nÄ± Ã§ok Ã§ok isterdim. O anda oradaydÄ±m, kÄ±zÄ±m bana gelmiÅŸti okul tatilinde. AkÅŸamdÄ±, iÅŸten Ã§Ä±ktÄ±m eve geldim, yemek yedik. Sonra eÅŸim ve kÄ±zÄ±m sofrayÄ± kaldÄ±rdÄ±lar. O an 8 aylÄ±k Ã§ocuÄŸum kucaÄŸÄ±mdaydÄ±. 10-15 dakika arayla, iÃ§eriden bir baÄŸÄ±rma sesi geldi. 'Baba, yandÄ±m.' diye. Onu gÃ¶rÃ¼nce hemen panikle hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. Ãœmraniye Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±k. Oradan da Kartal Devlet Hastanesi'ne yÃ¶nlendirdiler" dedi.

"KIZIM KAZA OLMADIÄžINI SÃ–YLEDÄ°"

Mehmet Salih T., "Ben eÅŸimle konuÅŸtum. Kaza olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Sonra tabi ki kÄ±zÄ±mla da konuÅŸtum. KÄ±zÄ±m kaza olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KÄ±zÄ±m kaza olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledikten sonra karakola gittim ifademi deÄŸiÅŸtirdim. ÅžikayetÃ§i olduÄŸumu ben de sÃ¶yledim. EÅŸimin babasÄ±nÄ± Ã§aÄŸÄ±rdÄ±m, eÅŸimi aldÄ± Adana Ceyhan'a gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Normalde gitmemesi gerekirdi. Her hafta imza atmasÄ± gerekirken babasÄ± aldÄ± gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Ben kÄ±zÄ±mÄ± dinledim, dinledikten sonra karakola gidip ifademi deÄŸiÅŸtirdim. KÄ±zÄ±m bilerek yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi, olayÄ± da anlattÄ±. KÄ±zÄ±ma inandÄ±m. 14 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z yalan konuÅŸmaz. 'Baba yerde Ã§aydanlÄ±k yoktu.' dedi. EÅŸim de inkar etmiyor Ã§aydanlÄ±ÄŸÄ±n yerde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Kazayla olsa yerde neden Ã§aydanlÄ±k olmasÄ±n. Eline, ayaÄŸÄ±na neden su sÄ±Ã§ramasÄ±n. HiÃ§ ses duymadÄ±m. 8 aylÄ±k bebeÄŸim var, Ã§ocuÄŸum bana 'Baba kardeÅŸime hediye aldÄ±m.' diyerek gelmiÅŸti. Daha doÄŸrusu kardeÅŸinin yanÄ±na gelmiÅŸti aslÄ±nda. Ã‡ocuklarÄ±m beni Ã§ok seviyor ben de Ã§ocuklarÄ±mÄ± Ã§ok seviyorum" diye konuÅŸtu.

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