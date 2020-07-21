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21.07.2020 - 10:12 | | İHA

Uyarılara rağmen düğün eğlencelerinde pes dedirtti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Trabzon'da gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı ve düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin” açıklamasına rağmen, Beyoğlu ve Kağıthane’de skandal görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen bir araya gelen gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Duyarlı muhtar adayı Ender Kaya ise vatandaşlara maske dağıttı.

Uyarılara rağmen düğün eğlencelerinde pes dedirtti!

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında geçtiğimiz 1 Haziran’da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz 1 Temmuz’da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Vak'aların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon'da ise gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin” açıklamasına rağmen Kağıthane Telsizler Mahallesi ve Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında İstanbul’da maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirtmesine rağmen hiç kimse kurallara uyumadı.

Uyarılara rağmen düğün eğlencelerinde pes dedirtti

BAKAN KOCA UYARDI AMA MANZARA DEĞİŞMEDİ

Bu kapsamda Kağıthane’de dün akşam saatlerinde korona virüs salgınına rağmen düğün eğlencesi adı altına bir araya gelen yüzlerce kişi yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başladı. Risk grubunda olan çocukların ve yaşlılarında bulunduğu eğlencede vatandaşlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu.

Uyarılara rağmen düğün eğlencelerinde pes dedirtti

DUYARLI MUHTAR ADAYI MASKE DAĞITTI

Beyoğlu’nda ise düğün eğlencesi adı altında toplanan onlarca kişi kol kola, yan yana davul ve zurna eşliğinde sokak ve caddeleri dolaştı. Kağıthane’deki düğün öncesi vatandaşların yanına gelen Telsizler Mahallesi Muhtar Adayı Ender Kaya ise tek tek maske dağıtıp, dezenfektan sıkıp, sosyal mesafe uyarısında bulundu.

 

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