Uyuşturucu almaya gelenler karantinada mahsur kaldı

Turizm kenti Antalya'da Yeşildere ve Gebizli mahallelerinden oluşan, adı uyuşturucuyla anılan Zeytinköy semtinde geçen hafta koronavirüs vakası tespit edildi. Dalaman Cezaevi'nden tahliye olan bir mahkum, Zeytinköy semtindeki evinde havai fişekle karşılanmış, birkaç gün sonra da davullu zurnalı nişan töreni yapmıştı. Bölgede 35 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca iki mahallenin de karantinaya alınması kararlaştırılmıştı. Sınırları kontrol altına alınarak görevli personel harici giriş ve çıkışlara kapatılan semtte, hastalarla teması olanların 14 gün süreyle ev karantinasına alınmasına ve tespit edilecek yeni temaslılara da aynı tedbirin uygulanmasına karar verildi.

POLİS 24 SAAT GÖREV YAPIYOR

15 Mayıs'ta Muratpaşa İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile karantina altına alınan iki mahallede 3 bin 100 seçmen bulunuyor. Çok çocuklu aile yapısı ile bilinen bölgenin yaklaşık 15 bin nüfusu var. Semt sakinlerinin çoğunluğu gündelik işlerde çalışıp yaşamlarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde yüksekliği 2 metreyi bulan demir bariyerlerle kapatılan karantina alanında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 600 polis, 24 saat görev yapıyor. Mahalle sakinlerinin yiyecek ve ihtiyaçları da kaymakamlık tarafından karşılanıyor.

ADI UYUŞTURUCUYLA ANILIYOR

'Uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy'de 15 Mayıs gecesi mahalleye uyuşturucu almaya gelen yaklaşık 10 kişinin bölgenin polis tarafından giriş çıkışa kapatılmasıyla mahsur kaldığı ortaya çıktı. Bu kişilerin, demir bariyerlerle çevrili alandan dışarıya çıkamadığı, mahallelerdeki evlerde konakladığı tahmin ediliyor.

RÖGAR KAPAĞINDAN ÇIKARILMIŞTI

Dün öğle saatlerinde mahalleye girmeye çalışan uyuşturucu madde bağımlısı Aziz G., karantina altındaki mahalleye ulaşabilmek için kanalizasyona girmiş, karantina bölgesine 500 metre kalan kanalizasyonda mahsur kalmıştı. Yardım isteyen Aziz G.'in sesini duyanların bildirmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmiş, Aziz G., rögar kapağından merdiven yardımıyla çıkarılmıştı. Aziz G., polisin nasıl girdiğine yönelik sorusuna ise "Uyuşturucu bağımlısının giremeyeceği yer yok" karşılığını vermişti.

BARİYERLERE AŞANLARA CEZA

Karantina alanında görev yapan polis, bölgede kuş uçurtmuyor. Dün akşam saatlerinde mahalleyi çevreleyen Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bariyerler üzerinden atlayan 2 kişi, koşarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kaçan kişileri fark etmesi üzerine kovalamaca başladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halindeki bir polis aracını yol ortasında durduran polisler, kaçan kişileri kovalamaya başladı. Polisler, yakalanan 2 kişiye yere yatmalarını söyledi. Bu sırada yakalanan kişilerden birisi, "Terörist miyiz, torbacı mıyız" diyerek ayakkabılarını fırlattı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. 2 kişiye, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. 2 kişi daha sonra karantina bölgesine geri götürüldü.

Öte yandan Sağlık İl Müdürlüğü'nün filyasyon ekibi, mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan 35 kişinin 14 günlük karantina süresi ile mahallenin karantina süresi 28 Mayıs'ta dolacak. Mahalle sakinleri ile yurtta kalanlara yapılacak testin ardından karantinanın uzayıp uzamayacağı belli olacak.