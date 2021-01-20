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20.01.2021 - 09:45 | | İHA

Uyuşturucu partisine şok baskın! Hepsi yakalandı

Ankara'da polis ekipleri, uyuşturucu partisi yapıldığı ihbarı üzerinde harekete geçti. Baskın yapılan evde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili evde bulunan 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu partisine şok baskın! Hepsi yakalandı

Olay, saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Çolak Sokak'ta meydana geldi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlıtepe Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu partisi düzenlendiği ihbarı üzerine eve yaptığı operasyonda çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ve 1 adet silah ele geçirdi.

Evde detaylı arama yapan polis ekipleri uyuşturucuların saksılara gizlendiğini fark etti. Gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi, ifadeleri alınmak üzere Çankaya Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine götürüldü.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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