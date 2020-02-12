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12.02.2020 - 15:55 | | DHA

Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak! 5 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak! 5 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda dedektör narkotik köpekler de kullanıldı. Daha önceden belirlenen 4 ayrı evde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paralar, 1 pompalı tüfek ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Bu arada polisi gören bazı şüphelilerin uyuşturucu maddeleri tuvalete attıkları belirlendi.

Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan aranması ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E., hükümlü ve tutuklunun kaçması, dolandırıcılık, silahla yağma, gece vakti silahla yağma gibi suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.E., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti dosyasından firarda olarak aranan E.H. ve İ.Ç. ile başka bir suçtan aranması bulunan Ç.B., yakalandı.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

 

 

Takla atan okul otobüsündeki korku dolu anlar kameradaABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen bir kazada, bir aracın çarptığı okul servisi takla attı. Servis içindeki kamera, yaşanan korku dolu anları kaydetti.
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