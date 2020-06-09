09.06.2020 - 13:52 |
Uzaktan eğitim ne zaman bitecek, tatil ne zaman? Karne verilecek mi?
Milyonlarca öğrenci 23 Mart'tan itibaren corona virüs nedeniyle uzaktan eğitime geçti. Haziran ayının gelmesiyle birlikte tatil için gün sayılıyor. Bu nedenle de uzaktan eğitimin biteceği tarih araştırılıyor. İşte tatil zamanı...
Haziran ayının ilk haftasını geride bıraktık. Uzaktan eğitimin son günleri... Milyonlarca öğrenci tatili iple çekiyor. Yaz tatili yaklatıkça 'Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?' sorusu soruluyor. İşte detaylar...
UZAKTAN EĞİTİM HANGİ TARİHTE BİTİYOR?
Uzaktan eğitim 19 Haziran itibarıyla sona eriyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise eylül ayında başlayacak. Öte yandan karne verilip verilmeyeceği hakkında yakın zamanda resmi bir açıklama yapılmadı.
Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Vaka sayısı...Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte corona virüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan corona virüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.