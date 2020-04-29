Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğrenci ve veli ise arayışa geçti. Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Uzaktan eğitim ne zamana kadar uzatıldı? soruları yoğun ilgi görmeye başladı. EBA - TRT kanalında hafta içi her gün devam eden ders yayınları ne zamana kadar sürecek? İşte uzaktan eğitim hakkında bilinmesi gerekenler...

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Son dakika gelen bilgilere göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.