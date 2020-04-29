29.04.2020 - 11:00 |
Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Uzaktan eğitim ne zamana kadar uzatıldı?
Uzaktan eğitim tarihi ne zamana kadar uzatıldı, hangi tarihte bitecek? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan uzaktan eğitimin uzadığı tarih merak konusu oldu. İşte 2019-2020 Eğitim yılının ikinci döneminde uygulanan uzaktan eğitimin uzatıldığı o tarih...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğrenci ve veli ise arayışa geçti. Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Uzaktan eğitim ne zamana kadar uzatıldı? soruları yoğun ilgi görmeye başladı. EBA - TRT kanalında hafta içi her gün devam eden ders yayınları ne zamana kadar sürecek? İşte uzaktan eğitim hakkında bilinmesi gerekenler...
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
Son dakika gelen bilgilere göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Hava almak için çatıya çıktı, karşısında polis dronesini görünce şaşkına döndüHafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında ilginç bir görüntü cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan bir vatandaş çatıya çıkıp hayatını tehlikeye atınca karşısında polis dronesini buldu. Drone tarafından uyarılan şahıs hemen aşağıya indi.