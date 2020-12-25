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25.12.2020 - 13:43 | | DHA

Üzerine televizyon düşen bebek öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, oyun oynarken üzerine televizyon devrilen Suriye uyruklu ailenin 1 yaşındaki bebekleri Ritec El Muhammed yaşamını yitirdi.

Üzerine televizyon düşen bebek öldü

Yavuz Selim Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ritec El Muhammed, dün akşam saatlerinde evlerinde oyun oynadığı sırada sehpadaki televiyon üzerine devrildi. Minik çocuk, çığlıklarını duyan ailesinin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan bebek, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Ritec El Muhammed'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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