MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Uzmanından uyarı! "Hiçbir besin koronaya karşı tek başına etkili değil"
ABONE OL
13.01.2021 - 10:48 | | DHA

Uzmanından uyarı! "Hiçbir besin koronaya karşı tek başına etkili değil"

Sosyal medyada bazı besinlerin Kovid-19 üzerine mucizevi etkilerinin olduğuna dair bilgi kirliliğinin olduğu gözlemlendi. Diyetisyen Gizem Gençyürek, “Bazı besinlerin insan vücudunda bağışıklık mekanizmasına olumlu katkıları olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır, ancak bu demek değildir ki, tek bir besin virüsü yok etsin, ona düşman olsun” dedi.

Uzmanından uyarı! "Hiçbir besin koronaya karşı tek başına etkili değil"

Sosyal medyada koronavirüse karşı koruduğu iddia edilen tarifler hakkında önemli uyarılarda bulunan Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Gizem Gençyürek, kekik yağı, incir, zerdeçal, zencefil, sarımsak yağı veya çayı gibi tariflerin paylaşıldığına dikkat çekti. Diyetisyen Gizem Gençyürek, “Bu dönemde maalesef sosyal medya üzerinden de bazı besinlerin Kovid-19 üzerine mucizevi etkilerinin olduğuna dair bilgi kirliliği mevcut. Bazı besinlerin insan vücudunda bağışıklık mekanizmasına olumlu katkıları olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır, ancak bu demek değildir ki, tek bir besin virüsü yok etsin, ona düşman olsun. Ne yazık ki nasıl kilo vermek için mucize bir besin/bitki yoktur, bu virüsü yok etmek için de böyle bir besin yoktur” diye konuştu.

SAĞLIKLI ALTERNATİFLERİ TERCİH EDİN

Belki de birçok kişinin ilk defa deneyeceği bu besinlerin sırf virüsü öldürüyor inancıyla bilinçsiz tüketilmesinin sağlık sorunlarıyla sonuçlanabileceğine değinen Dyt. Gençyürek, şu tavsiyelerde bulundu:

 “Önemli olan kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi için bunun alt yapısını oluşturmaya başlaması, tek bir besinden mucize beklemeyip tüm beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmesi, ancak o zaman vücudumuz virüs ile savaşabilir duruma gelecektir. Hazır paketli, işlenmiş, şekerli ürünler yerine sağlıklı alternatifler tercih etmeliyiz. Örneğin: film izlerken cips/patates kızartması yemek yerine 1 su bardağı kadar patlamış mısır tercih edebiliriz veya asitli içecekler yerine zerdeçallı süt tercih edebiliriz. Ayrıca özellikle vücudumuzda eksikliği tespit edilen vitamin ve minerallerin takviyelerini kullanmakta fayda var.”

ALTIN SÜT TARİFİNİ DENEYEBİLİRSİNİZ

Dyt. Gençyürek, koronavirüse karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler için de Altın Süt Tarifi verdi:

 “1 su bardağı sütü, laktozsuz süt tercih etmenizi öneririm, 1 çay kaşığı zerdeçal tozuyla ocakta kaynayana kadar karıştırın. Ardından üzerine 1 çay kaşığı tarçın ilave edin. Süt sevmeyenler yoğurdun içine ekleyerek de tüketebilirler. Ancak daha etkili olur düşüncesiyle zerdeçalı fazla tüketmemeye özen gösterin."

 

Surlarda korkutan görüntüİSTANBUL'da restorasyonu bekleyen tarihi surların hasarlı burçları, kar ve yağmur öncesi görüntüleriyle endişe yaratıyor. Çökmeye yüz tutan surlar havadan da görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Siyanürle ailesini katletmişti! Merak edilen 'cezai ehliyet' raporu geldi

Siyanürle ailesini katletmişti! Merak edilen 'cezai ehliyet' raporu geldi

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

Son dakika... Arnavutköy'de kanlı olay! Polise gidip 'karımı vurdum' dedi

Son dakika... Arnavutköy'de kanlı olay! Polise gidip 'karımı vurdum' dedi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet