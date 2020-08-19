Uzmanlar uyarıyor: Risk grubu aşı olmalı

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 22 milyonu geçti, can kaybı da 778 bini aştı. Salgına neden olan virüsün ölümcül etkisi sürerken grip mevsimi de yaklaşıyor. Pandemi sürecinden çıkamayan sağlık sistemlerini, Kovid-19 hastalarının yanı sıra grip olan kişilerin sayısının artmasıyla yeni zorlu bir süreç bekliyor. Kış öncesi hastaneleri bir ölçüde rahatlatmak amacıyla dünyanın önde gelen ilaç şirketleri rekor seviyede grip aşısı üretmeye başladı. ABD’de grip aşısı üretimi bir önceki yıla oranla yüzde 11 artırıldı. Euronews’in haberine göre, ABD’de 2020-2021 yılı için 194 ila 198 milyon doz grip aşısı üretildi. Dünya genelinde eczanelerin, bir önceki yıla oranla üretici firmalara iki misli sipariş verdiği belirlendi. İlaç üreticisi Seqirus, gelecek yıl için aşı üretimini yüzde 15 artırarak. 52 milyondan 60 milyon doza çıkardı. Fransız ilaç devi Sanofi ise üretimini yüzde 20 artırarak, 70 milyondan 80 milyon doza yükseltti.

İtalya’da şüpheli ölümlerden dolayı grip aşısının kullanımı durduruldu. Sanofi’nin Kuzey Amerika bölgesi aşı üretimi direktörü Michael Greenberg, “Müşterilerimizden büyük miktarlarda siparişler alıyoruz” diyerek dünyadaki grip aşısına talebin durumunu özetledi.

ABD başta olmak üzere, Avrupa ülkelerinde de grip aşısının zorunlu olması için başlatılan kampanya giderek ivme kazanırken Türkiye’de de Milliyet’e konuşan uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olan kişilerin grip ve zatürre aşısı olmalarını öneriyor.

Öğrenciler...

Türk Toraks Derneği MYK üyesi ve Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Metin Özkan da grip ve zatürre aşısını, astım, KOAH gibi kronik hastalıkları olanlar, kanser hastaları, kortizon kullananlar ve 65 yaş üstü için riskle bağlantılı olarak önerdi. Grip aşısını risk grupları dışında çok kalabalık ortamlarda çalışan, çok insanla mecburi temasa girenlerin de yaptırması gerektiğini belirten Özkan, “Öğrenci ve öğretmenlerin yaptırmasında mutlaka yarar var” dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş da “Grip aşısı, Kovid-19 pandemisi sırasında insanlarla teması fazla olan herkese tavsiye edilir” dedi. Metintaş, sadece risk grubunda bulunan kişilerin zatürre aşaması bu aşıyı yapmasının yeterli olacağını vurguladı. Koronovirüs ve grip hastalıklarının semptomlarının birbirleriyle benzerlik göstereceğine dikkat çeken Medicana International İstanbul Hastanesi iç hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Çit ise “Bu aşıyla birlikte kişinin grip hastalığına yakalanma riskini en aza indirebiliriz. Bu sayede koronavirüsle de daha iyi bir şekilde mücadele etmiş oluruz” önerisinde bulundu.

Hastanede yoğunluk artacak

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Risk taşıyan kişilerin hem grip hem de zatürre aşısı olmaları gerekiyor. Baktığımız zaman bu grup aşağı yukarı koronovirüs salgını için risk taşıyan grupla örtüşüyor. Yani 65 yaş üstü, şeker, böbrek, kalp gibi kronik rahatsızlığı olanlar, hastalığı ya da aldığı tedavi nedeniyle bağışıklığı baskılanmış olan kişiler mesela kanser hastaları

gibi. Bu kişiler Kovid-19 olsun olmasın mutlaka aşılanması gerekiyor. Bu kişilerin aşıları zaten devlet tarafından ücretsiz olarak yapılıyor” dedi.

Talep arttı

Bunun dışında sağlıklı insanlar için “Mutlaka olun” demediğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, “Bu, kişilerin kendi tercihi. Sadece gribi arka arkaya geçirirseniz daha ağır seyredebilir” önerisinde bulundu. Ceyhan aşı talebinin arttığına da işaret etti: “Ekim ayında grip mevsimi başlıyor. O dönemde grip vakaları artacağı için hem hastanelerde yoğunluk artacak hem de grip ve Kovid-19’u birbirinden test yapmadan ayırt etmek mümkün olmadığı için test ihtiyacımız artacak. O yüzden yaptırılırsa iyi olur. Dünyada grip ve zatürre aşısına yönelik ciddi bir talep var. Bu yüzden iki aşının temininde de sıkıntı olacak. Bizde risk gruplarının aşılanması tam yapılsa bile elimizdeki aşılar yetmez. Bizde şu ana kadar riskli grubun yüzde 4.4’üne grip aşısı yapılmış, zatürre aşısı yapma oranı ise yüzde 1’in altında.”