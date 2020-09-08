V Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? V Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Ülkemizde V harfi ile başlayan sadece bir şehir bulunmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Van, Türkiye'nin en kalabalık 19. ilidir.



V Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- Van: 19.969 kilometrekarelik alana sahip olan şehir, Ağrı ve Siirt ile sınır komşusudur. Van Gölü'nün yüz ölçümü 3.755 kilometrekaredir ve Türkiye'nin en büyük gölüdür. 119 kilometre uzunluğundan gölün kıyılarında çok sayıda ova bulunuyor. Tarih turizmi gelişmiş olan Van, birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Kaya Çelebi Cami, Yedi Kilise, Van Kalesi ve Ulu Cami, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.



V Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- Vatikan: Dünyanın en küçük beş devletinden biri olan Vatikan, İtalya'da yer alıyor. Yerleşik nüfusu 1000'e yakın olan ülke, Katolik Kilisesinin merkezi konumundadır. Yılda 6 milyon turist tarafından ziyaret edilen Vatikan'ın yüz ölçümü 49 hektardır.



Vatikan'ın Başkenti: Vatikan



2- Vietnam: Asya kıtasının güneydoğusunda yer alır. Yaklaşık 96 milyonluk nüfusuyla bölgenin en kalabalık ülkelerinden biridir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu şehirleri, Hanoi, Hai Phong, Da Lat ve Phan Thiet'tir.



Vatikan'ın Başkenti: Hanoi



3- Venezuela: Güney Amerika ülkelerinden biri olan Venezuela, 5 Temmuz 1811 tarihinde kuruldu. Resmi olmayan rakamlara göre toplam nüfusu 28 milyon 87 bindir. Kolombiya, Brezilya ve Guyana ile sınır komşusudur.



Venezuela'nın Başkenti: Karakas



4- Vanuatu: 30 Temmuz 1980 yılında kurulan ada ülkesi, Okyanusya kıtasında yer alıyor. Resmi adı, Vanuatu Cumhuriyetidir. Plajları ve doğal güzellikleriyle ünlü ülke, toplam 83 adadan oluşuyor.



Vanuatu'nun Başkenti: Port Vila



V Harfiyle Başlayan Şehirler



Viyana - Avusturya

Varşova - Polonya

Valencia ve Valladolid - İspanya

Valentine - Valdosta ve Vandalia - Amerika Birleşik Devletleri

Vastervik - İsveç

Vardo - Norveç

Velikiye Luki - Rusya

Verdun ve Vennes - Fransa

Velas - Portekiz

Venedik - Venezia - İtalya

Vernon - Kanada