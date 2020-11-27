Vaka sayıları artan illerde kırmızı alarm

Tedirgin olan vatandaşlar evlerine kapanırken, camilerden “Komşu ziyaretlerine ara verin, kişisel tedbirinizi alın” uyarısı yapıldı.



3’üncü zirve korkusu



İzmir’de 30 Ekim’deki depremin ardından başlayan koronavirüs vakalarındaki artış istatistiklere de yansıdı. Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76.6’ya yükselirken, servislerde ve solunum cihazlarındaki doluluk ise 58.3 oldu. Vakalardaki artışlardan endişe eden İzmirliler ise evde kalmayı tercih etti. Normalde, günün her saati kalabalık olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde dün oldukça az vatandaşın olduğu göze çarptı.



Salgında üçüncü zirveyi yaşayan kentler arasında yer alan Bursa’da, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde denetimler yapıldı.



Edirne’de camilerden, vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları ve komşu ziyaretlerinde bulunmamaları yönünde anonslar yapılıyor.

Kocaeli’de artan vakalar nedeniyle hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri ile solunum cihazları doluluk oranları arttı. Vali Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, “Misafirlik ve davetleri erteleyelim lütfen. Daha fazla kısıtlama ve yasaklama olmaması için kişisel önlemlerimizi en üst seviyeye çıkarmaya ve alınan tedbirlere uymaya davet ediyorum” paylaşımında bulundu.



İnsanların sosyal mesafe ve maske kuralına istenilen düzeyde uymadığı Gaziantep’te ise, dün yağmurlu hava nedeniyle sakinlik yaşandı. Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafeye uymalarına yönelik anonslar yaparak uyardı.