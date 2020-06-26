‘Vakalar tedbirlerin azaldığını gösteriyor’

Türkiye’de dün 21 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, bin 458 kişiye tanı konuldu. Bin 472 hasta iyileşirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirler konusunda uyardı. Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ‘Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’ndaki verilere göre, dün 52 bin 303 test yapıldı, bin 458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 21 hasta vefat ederken, bin 472 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 135 bin 424, vaka sayısı 193 bin 115 ve vefat sayısı 5 bin 46 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 941, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 369, toplam iyileşen hasta sayısı 165 bin 706 olarak kayıtlara geçti. Bakan Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, “Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim” ifadelerini kullandı.