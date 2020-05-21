Genç iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu, Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın(WWF) ‘2020 Küresel Gençlik Ödülü’ne layık görülen dört gençten biri oldu. Ödülün kendisi için bir onur olduğunu söyleyen Sarrafoğlu, Milliyet aracılığıyla iklim çağrısında bulundu; “Pandemi krizi yüzünden dünyanın nasıl birbirine yakından bağlı olduğunu fark ettik. Bilim insanlarını dinyelip, vakit varken iklim krizini durduralım.”

‘Siz de aktivist olun’

WWF’nin doğayı korumaya yönelik davranış değişikliklerine ilham veren öncüleri seçtiği 2020 Küresel Gençlik Ödülleri’nden biri Türkiye’den iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu’na verildi. 13 yaşındaki Sarrafoğlu, ödülün aynı zamanda en genç kazananı oldu. Milliyet’e konuşan Sarrafoğlu, “Dünya’nın önde gelen doğa koruma kuruluşlarından WWF’in Gençlik Ödülünü kazanmak benim için büyük onur. İklim krizi yeryüzündeki bütün canlıları kötü etkiliyor. Yetişkinler bize bu krizin durdurulması için destek oluyorlar. Tabii biz de onlara. Bu ödüllerle daha da motive oluyoruz” dedi.

İklim krizine karşı harekete geçilmesi çağrısında bulunan Sarrafoğlu, “Bugün koronavirüsle karşı karşıyayız. Yarın çok daha büyük olan iklim krizinin etkileri artınca ne yapabileceğiz? Salgın da iklim krizi de insanların vahşi hayatı tahrip etmesiyle ilgili. Et yiyerek aslında hastalıkların bulaşıcılığını artırıyoruz. Kovid-19 bize insanlığın kriz durumlarında ne kadar korumasız kaldığını gösterdi. Pandemi krizi yüzünden dünyanın birbirine nasıl yakından bağlı olduğunu fark ettik. Bilim insanlarının sözüne güvenmekten başka çaremiz olmadığını da gördük. Bilim insanları iklim krizi yüzünden hayatın daha zorlaşacağını söylüyor. Gelin bilim insanlarının krizlerden sonra değil, krizleri durdurabilecek kadar vakit varken dinleyelim. Bu krizi durduralım. Siz de iklim aktivisti olun.”

‘Müfredata girmesini istiyoruz’

Atlas Sarrafoğlu yaptıkları etkinliklerle ilgili şunları söyledi: “Biz Fridays For Future iklim aktivistleri olarak dijital grevlere başladık. Dünya çapında zoom üzerinden her hafta 2-3 kez toplanıyoruz. Son 2.5 aydır pek dışarı çıkamayan bir genç olarak bunun oldukça yararlı olduğunu söyleyebilirim. Küresel webinarlar, kısa videolar ile sosyal medyada bilinirliği artırıyoruz. Türkiye’de acil olarak Paris İklim Anlaşması’nın meclisten geçirilmesi gerekiyor. Bir de iklim konularının müfredata girmesi konusunda ısrarcıyız.”