Vali Sonel'den vatandaşlara 'Kan bağışı yapın' çağrısı

Türk Kızılay Ordu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu, Vali Tuncay Sonel'i ziyaret ederek, Kovid-19 geçirip iyileşenlerden alınan immün plazma konusunda bilgilendirme yaptı.

Vali Sonel, Türk Kızılay'ın kurulduğu 1868 yılından bu yana Türk milletinin yardım eli olduğunu belirterek, "Savaşlarda, doğal afetlerde, salgın hastalıklarda, sağlık ve sosyal hizmetler alanında Türk Kızılay'ını görmekteyiz. Türk Kızılay, uluslararası yardım faaliyetlerine öncülük eden bir kurumdur. İnsan sağlığının en önemli unsurlarından birisi olan güvenilir kan ihtiyacını Türk Kızılay sağlamaktadır." diye konuştu.

"Hepimiz sağlık sorunları yaşayıp, bir gün kan ihtiyacımız olabilir" diyen Vali Sonel, "Pandemi nedeniyle kan bağışının azaldığı ve kan stoklarının yeterli olmadığı bugünlerde her zamankinden daha çok kan bağışına ihtiyaç duyulmaktadır. Ben de vatandaşlarımızı kan bağışı ve immün plazma bağışına davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Dr. Keskinoğlu ise Türkiye'de her 4 saniyede, 1 ünite kana ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, "Yani her gün yaklaşık 9 bin insanın kaderini, kan bağışında bulunan insanlar belirliyor. Yürüttüğü diğer insani yardım çalışmalarının yarı sıra ülkemizin kan ihtiyacını gönüllülerden karşılamak üzere çalışan tek kurum olan Kızılay, her gün hastaların kan ihtiyacını karşılamak için büyük bir özveri ile çalışıyor." dedi.

Ordululardan, kan ve immün plazma bağışı konusunda duyarlı olmalarını isteyen Keskinoğlu, "Ordulu hemşerilerimizden beklentimiz, pandemi koşulları nedeniyle düşen kan bağışlarının azalttığı stok seviyesini tekrar istenen miktara çıkarmaktır." ifadesini kullandı.