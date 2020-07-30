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30.07.2020 - 23:26 | | DHA

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara sürpriz! Motorla geldi...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosikletle geldiği TEM Otoyolu üzerinde bulunan Mahmutbey Gişeler Şehit Sinan Acar Polis Kontrol Noktası'nda bayram denetimine katıldı.

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara sürpriz! Motorla geldi...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Mahmutbey Gişeler Şehit Sinan Acar Polis Kontrol Noktası'nda bayram denetimine katıldı. Yerlikaya, kontrol noktasına motosikletle geldi.  Durdurulan araçların sürücü ve yolcularına trafik kurallarını hatırlatan Vali Yerlikaya, vatandaşlara çikolata ikram etti. 

Vali Yerlikayadan İstanbullulara sürpriz Motorla geldi...

KIRMIZI DÜDÜK

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Hatalı sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası kapsamında araçlardaki çocuklara kırmızı düdük hediye eden Ali Yerlikaya, denetimde görev alan polis memurlarına da çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı. Yerlikaya, denetimlerin ardından yine motosikletle kontrol noktasından ayrıldı. Denetim sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya, Sevdiklerimize sağlık ve huzur içerisinde kavuşmak için, trafik kurallarını unutmayalım. Unutursak, sevgili çocuklarımız Kırmızı Düdüklerle hatırlatacak. Hayırlı yolculuklar. İyi bayramlar" dedi.

Vali Yerlikayadan İstanbullulara sürpriz Motorla geldi...

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