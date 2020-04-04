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04.04.2020 - 14:41 | | DHA

Vali Yerlikaya'dan terhis olan askerler ile ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" dedi.

Vali Yerlikaya'dan terhis olan askerler ile ilgili açıklama

Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul’dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin; oturduğu ilden “Seyahat İzin Belgesi alması şartıyla İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecektir" ifadelerini kullandı.

CENAZE İÇİN İZİN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı dışında diğer nedenlele vefat eden vatandaşların, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini duyurdu.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Pendik'te 20 yaşından küçük pazarcılara cezaTürkiye genelinde görülen corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler genişletildi. Semt pazarlarında, marketlerde ve toplu alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Pendik Cumartesi pazarında zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan eldivensiz çalışan pazarcılara ve yaşı 20'den küçük olan pazarcılara cezai işlem uygulandı.
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