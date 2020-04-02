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02.04.2020 - 13:11 | | DHA

Valilik açıkladı! Diyarbakır'da mezarlık ziyareti yasaklandı

Diyarbakır’da, corona virüsle mücadele kapsamında mezarlıklarda oluşan kalabalığın önlenmesi amacıyla ziyaretler yasaklandı.

Valilik açıkladı! Diyarbakır'da mezarlık ziyareti yasaklandı

Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca corona virüs mücadele kapsamında alınan kararla mezarlık ziyareti yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde özellikle perşembe günleri yoğunlaşan ve sosyal izolasyon ile sosyal mesafe kuralına uyamayarak, halk sağlığını riske eden mezarlık ziyaretlerinin yasaklandığı duyuruldu

 

    Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı!İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Corona virüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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