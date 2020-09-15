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15.09.2020 - 22:34 | | AA

Valilik duyurdu! 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkış saatleri değiştirildi

Antalya'da yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00 - 17.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla sokağa çıkabilecekleri kararı alındığı bildirildi.

Valilik duyurdu! 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkış saatleri değiştirildi

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı belirtildi.

Açıklamada, kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda çalışan personel ve hizmet almak için gelen vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kodlarının sorgulanarak, binalara girebileceğine işaret edildi.

Toplantıda 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin de görüşüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, her gün 06:00-24:00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabiliyorlardı. Bu saatler 10:00-17:00 olarak değiştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmakta olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasın karar verildi. 65 yaş ve üzeri doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına kararlaştırıldı."

 

Açıklamada, kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verileceği ve haklarında gerekli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

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