MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Valilik duyurdu! Artık HES kodu ile girilecek
ABONE OL
14.10.2020 - 18:07 | | AA

Valilik duyurdu! Artık HES kodu ile girilecek

Bilecik'te, konaklama tesislerini kullanacak kişilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi zorunlu hale getirildi.

Valilik duyurdu! Artık HES kodu ile girilecek

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı bildirildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen aşamada HES kodu kontrolü uygulaması bakımından herhangi bir ayrım olmaksızın (özel, kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden HES uygulaması kodu istenmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesine, Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine, söz konusu kişilerin 'Güvenli Turizm Sertifikası' uygulaması gereği oluşturulan misafir izolasyon odalarına yerleştirilmelerine karar verilmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda ve Valilik Makamınca 10 gün süre ile faaliyetten men edilmesine karar verilmiştir."

Yerli koronavirüs aşısı üretimi görüntülendiYerli Kovid-19 aşısının üretim safhaları görüntülendi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! MSB duyurdu! Teröristler yerle bir edildi

Son dakika! MSB duyurdu! Teröristler yerle bir edildi

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

14 Ekim (Bugün) koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı... İstanbul, Ankara ve İzmir korona tablosu...

14 Ekim (Bugün) koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı... İstanbul, Ankara ve İzmir korona tablosu...

Sıradaki Haber