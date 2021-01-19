Valilik duyurdu! İdari izinli sayılacaklar

Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklama ile yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli 20/01/2021 günü idari izinli sayılacağı duyuruldu.



Yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İl merkezinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 20/01/2021 Çarşamba günü idari izinli sayılması uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” Denildi.



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Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla bazı kararlar aldı.

Buna göre, özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yarın yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilerek uzaktan eğitimle devam edilecek.

Ayrıca, merkez ve ilçelerde görevli engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.