KÃ¶ÅŸger, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, pandemiyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kararlardan biri olan ÅŸehir iÃ§i toplu ulaÅŸÄ±mda kullanÄ±lan elektronik kartlarÄ±n, kiÅŸisel HES kodlarÄ±yla eÅŸleÅŸtirilmesi zorunluluÄŸu olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

EÅŸleÅŸtirmelerin 30 Ekim'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iki kez uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan KÃ¶ÅŸger, "Ä°zmir'de bu iÅŸlemin yÃ¼rÃ¼tÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne baÄŸlÄ± ESHOT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yapÄ±yor. HalkÄ±mÄ±za Ã§eÅŸitli medya kanallarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyurular yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 30 Ekimâ€™de baÅŸlayan uygulama ilk etapta 15 KasÄ±m, sonra 30 KasÄ±m'a son olarak da olarak 11 OcaÄŸa kadar uzatÄ±ldÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Bu iÅŸlemin virÃ¼sÃ¼n toplu ulaÅŸÄ±m kaynaklÄ± yayÄ±lÄ±mÄ±nÄ± engelleme noktasÄ±nda Ã¶nemine deÄŸinen Vali KÃ¶ÅŸger, ÅŸunlarÄ± kaydetti

"Halen aktif olarak kullanÄ±lan hamiline Ä°zmirim KartlarÄ±n, ancak dÃ¶rte birine kiÅŸisel HES Kodu tanÄ±mlamasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸtir. TanÄ±mlamalarÄ± yapÄ±lmayan kartlar Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu KararlarÄ±yla toplu ulaÅŸÄ±ma 11 Ocak'ta kapatÄ±lacaktÄ±r. KÄ±ymetli Ä°zmirli hemÅŸerilerime, bu tarihe kadar HES kodlarÄ±nÄ±, kullandÄ±klarÄ± Ä°zmirim Kartlara bir an Ã¶nce tanÄ±mlamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyorum."

Vali KÃ¶ÅŸger, vatandaÅŸlarÄ±n eÅŸleÅŸtirme iÅŸlemlerini internet Ã¼zerinden, Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin metro istasyonlarÄ±nda, vapur iskelelerinde, Ã§eÅŸitli hizmet binalarÄ±nda ve sosyal tesislerde bulunan dijital bilgilendirme kiosklarÄ±ndan, vapur iskelelerinde, aktarma merkezlerinde, metro ve Ä°ZBAN istasyonlarÄ±nda oluÅŸturulan yardÄ±m masalarÄ±nda yaptÄ±rabileceÄŸini de bildirdi.

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