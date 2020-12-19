MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Valilik'ten çok önemli HES uyarÄ±sÄ±! '11 Ocak'ta kapatÄ±lacak'
ABONE OL
19.12.2020 - 00:29 | | AA

Son dakika! Valilik'ten çok önemli HES uyarÄ±sÄ±! '11 Ocak'ta kapatÄ±lacak'

Ä°zmir Valisi Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger, kent iÃ§i toplu ulaÅŸÄ±mda kullanÄ±lan Ä°zmirim Kart'Ä±n HES kodu ile eÅŸleÅŸtirilmesinde kart sahiplerinin dÃ¶rtte birinin bu iÅŸlemi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TanÄ±mlamalarÄ± yapÄ±lmayan kartlar Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu KararlarÄ±yla toplu ulaÅŸÄ±ma 11 Ocak'ta kapatÄ±lacaktÄ±r." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.Â

Son dakika! Valilik'ten çok önemli HES uyarÄ±sÄ±! '11 Ocak'ta kapatÄ±lacak'

KÃ¶ÅŸger, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, pandemiyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kararlardan biri olan ÅŸehir iÃ§i toplu ulaÅŸÄ±mda kullanÄ±lan elektronik kartlarÄ±n, kiÅŸisel HES kodlarÄ±yla eÅŸleÅŸtirilmesi zorunluluÄŸu olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

EÅŸleÅŸtirmelerin 30 Ekim'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iki kez uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan KÃ¶ÅŸger, "Ä°zmir'de bu iÅŸlemin yÃ¼rÃ¼tÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne baÄŸlÄ± ESHOT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yapÄ±yor. HalkÄ±mÄ±za Ã§eÅŸitli medya kanallarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyurular yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 30 Ekimâ€™de baÅŸlayan uygulama ilk etapta 15 KasÄ±m, sonra 30 KasÄ±m'a son olarak da olarak 11 OcaÄŸa kadar uzatÄ±ldÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Bu iÅŸlemin virÃ¼sÃ¼n toplu ulaÅŸÄ±m kaynaklÄ± yayÄ±lÄ±mÄ±nÄ± engelleme noktasÄ±nda Ã¶nemine deÄŸinen Vali KÃ¶ÅŸger, ÅŸunlarÄ± kaydetti

"Halen aktif olarak kullanÄ±lan hamiline Ä°zmirim KartlarÄ±n, ancak dÃ¶rte birine kiÅŸisel HES Kodu tanÄ±mlamasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸtir. TanÄ±mlamalarÄ± yapÄ±lmayan kartlar Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu KararlarÄ±yla toplu ulaÅŸÄ±ma 11 Ocak'ta kapatÄ±lacaktÄ±r. KÄ±ymetli Ä°zmirli hemÅŸerilerime, bu tarihe kadar HES kodlarÄ±nÄ±, kullandÄ±klarÄ± Ä°zmirim Kartlara bir an Ã¶nce tanÄ±mlamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyorum."

Vali KÃ¶ÅŸger, vatandaÅŸlarÄ±n eÅŸleÅŸtirme iÅŸlemlerini internet Ã¼zerinden, Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin metro istasyonlarÄ±nda, vapur iskelelerinde, Ã§eÅŸitli hizmet binalarÄ±nda ve sosyal tesislerde bulunan dijital bilgilendirme kiosklarÄ±ndan, vapur iskelelerinde, aktarma merkezlerinde, metro ve Ä°ZBAN istasyonlarÄ±nda oluÅŸturulan yardÄ±m masalarÄ±nda yaptÄ±rabileceÄŸini de bildirdi.

Â 

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 AralÄ±k 2020 )SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açÄ±kladÄ±. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 22 bin 195 kiÅŸinin testi pozitif çÄ±ktÄ±, 241 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. AÄŸÄ±r hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kiÅŸinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasÄ±nÄ±n sona ermesiyle iyileÅŸen sayÄ±sÄ± 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "AÄŸÄ±r hasta ve aktif vaka sayÄ±mÄ±z düÅŸmeye devam ediyor. Tedbir ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n etkisini görüyoruz." dedi.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika! Bakan Koca 'düÅŸmeye devam ediyor' dedi son durumu açÄ±kladÄ±

    Son dakika! Bakan Koca 'dÃ¼ÅŸmeye devam ediyor' dedi son durumu aÃ§Ä±kladÄ±

    Erken emekli olmanÄ±n 6 formülü!

    Erken emekli olmanÄ±n 6 formÃ¼lÃ¼!

    AÅŸÄ±nÄ±n içeriÄŸinde hangi maddeler yer alÄ±yor?

    AÅŸÄ±nÄ±n iÃ§eriÄŸinde hangi maddeler yer alÄ±yor?

    Ne kÄ±sÄ±tlama ne sosyal mesafe! Görüntüler 'pes' dedirtti

    Ne kÄ±sÄ±tlama ne sosyal mesafe! GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler 'pes' dedirtti

    SÄ±radaki Haber

    TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

    Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet