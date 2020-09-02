Valilikten flaş açıklama! PKK şüphelilerine 'kötü muamele' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, pazartesi gecesi, saat 01.00 sıralarında, merkeze bağlı Doyran köyündeki 1'inci derece askeri yasak bölge içerisinde, yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Türk vatandaşının hudut birlikleri tarafından tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bu kişilere sınır hattı 1'inci derece askeri yasak bölgede hudut birlikleri tarafından durmaları yönünde uyarıda bulunulmuş ancak ilgili kişilerin kaçtığı ve kovalamacanın Meriç Nehri içerisine kadar devam ettiği, ilgili kişilerin nehir içerisinde yakalandığı ve yakalanma anında hudut birliklerine mukavemet ettikleri, hudut birlikleri tarafından orantısal olmayan bir güç kullanımının söz konusu olmadığı ve yakalanarak nehir içerisinden çıkarıldıkları anlaşılmıştır. Yapılan incelemede şahıslardan H.G’nin 'örgüte bilerek isteyerek yardım etme (PKK)', 'valiliğin aldığı kararlara aykırı hareket etme', askeri yasak bölgelere girme' suçlarından açık mahkeme kaydının ve yurtdışı çıkış yasağının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Yakalanan diğer şahıs İ.S.’nin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan devam eden dosyası ve adli kontrol kaydı ve yurtdışı çıkış yasağı ile sosyal medya üzerinden 'Türkiye Cumhuriyetini aşağılayıcı ve örgütü (PKK) destekleyici' paylaşımlarının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Yakalanan şahıslar, aynı gün hudut birlikleri tarafından İl Jandarma Komutanlığı yetkililerine teslim edilerek, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülmüş ve söz konusu kişilerle ilgili her türlü tespit yapılarak rapora bağlanmıştır. Mevcut durumun bu şekilde gerçekleşmiş olmasına rağmen ilgili kişilerin avukatı ve bazı basın yayın organlarında kötü muamele iddialarının yer aldığı görülmektedir. Her türlü kötü muamele iddiasında yapıldığı gibi bu iddialarla ilgili de gerekli inceleme yapılmaktadır."